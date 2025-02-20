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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

1 гелер 1840 года ST (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)

Аверс монеты - 1 гелер 1840 года ST - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II Реверс монеты - 1 гелер 1840 года ST - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II

Фотография: Münzenhandel Knopik

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 - 1,5 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Александр Леопольд II
  • Номинал 1 гелер
  • Год 1840
  • Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
  • Монетный двор Бломберг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 гелер 1840 года со знаком ST. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 995 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 65 EUR. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
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  • Höhn (2)
  • WAG (1)
Липпе 1 гелер 1840 ST на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Липпе 1 гелер 1840 ST на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Липпе 1 гелер 1840 ST на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гелер 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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