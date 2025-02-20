Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
1 гелер 1840 года ST (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 - 1,5 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Александр Леопольд II
- Номинал 1 гелер
- Год 1840
- Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
- Монетный двор Бломберг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 гелер 1840 года со знаком ST. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 995 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 65 EUR. Торги состоялись 13 июня 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Höhn (2)
- WAG (1)
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