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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

1 гелер 1835 года ST (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)

Аверс монеты - 1 гелер 1835 года ST - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II Реверс монеты - 1 гелер 1835 года ST - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 - 1,5 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Александр Леопольд II
  • Номинал 1 гелер
  • Год 1835
  • Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
  • Монетный двор Бломберг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 гелер 1835 года со знаком ST. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.

Сохранность
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Липпе 1 гелер 1835 ST на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Липпе 1 гелер 1835 ST на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Липпе 1 гелер 1835 ST на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гелер 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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