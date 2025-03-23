Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
1 гелер 1835 года ST (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 - 1,5 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Александр Леопольд II
- Номинал 1 гелер
- Год 1835
- Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
- Монетный двор Бломберг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 гелер 1835 года со знаком ST. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 534 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.
Сохранность
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- Münz Zentrum Rheinland (1)
Где продать?
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