Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
1 гелер 1828 года ST (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 - 1,5 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Александр Леопольд II
- Номинал 1 гелер
- Год 1828
- Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
- Монетный двор Бломберг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 гелер 1828 года со знаком ST. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 2651 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Продавец Westfälische
Дата 14 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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