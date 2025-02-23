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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

1 гелер 1828 года ST (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)

Аверс монеты - 1 гелер 1828 года ST - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II Реверс монеты - 1 гелер 1828 года ST - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 - 1,5 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Александр Леопольд II
  • Номинал 1 гелер
  • Год 1828
  • Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
  • Монетный двор Бломберг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 гелер 1828 года со знаком ST. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 2651 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Липпе 1 гелер 1828 ST на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Липпе 1 гелер 1828 ST на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Липпе 1 гелер 1828 ST на аукционе Westfälische - February 14, 2012
Продавец Westfälische
Дата 14 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Липпе 1 гелер 1828 ST на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гелер 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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