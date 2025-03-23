Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
1 гелер 1826 года ST (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 - 1,5 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Александр Леопольд II
- Номинал 1 гелер
- Год 1826
- Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
- Монетный двор Бломберг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 гелер 1826 года со знаком ST. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 1385 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 50 EUR. Торги состоялись 15 мая 2024.
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