Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
1 гелер 1822 года ST (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 - 1,5 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Александр Леопольд II
- Номинал 1 гелер
- Год 1822
- Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
- Монетный двор Бломберг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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