Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
1 гелер 1809 года (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1 - 1,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 108,288
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Александр Леопольд II
- Номинал 1 гелер
- Год 1809
- Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
- Монетный двор Детмольд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 гелер 1809 года. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 2590 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 18 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Münz Zentrum Rheinland (1)
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