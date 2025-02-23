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1 гелер 1809 года (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)

Аверс монеты - 1 гелер 1809 года - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II Реверс монеты - 1 гелер 1809 года - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 - 1,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 108,288

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Александр Леопольд II
  • Номинал 1 гелер
  • Год 1809
  • Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
  • Монетный двор Детмольд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 гелер 1809 года. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 2590 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 18 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.

Сохранность
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Липпе 1 гелер 1809 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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