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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

1 гелер 1802 года (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)

Аверс монеты - 1 гелер 1802 года - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II Реверс монеты - 1 гелер 1802 года - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II

Фотография: Ars Time Company Ltd

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1 - 1,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 166,369

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Александр Леопольд II
  • Номинал 1 гелер
  • Год 1802
  • Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
  • Монетный двор Детмольд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 гелер 1802 года. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II

Сохранность
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  • Ars Time (1)
Липпе 1 гелер 1802 на аукционе Ars Time - November 4, 2014
Продавец Ars Time
Дата 4 ноября 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гелер 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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