Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
1 1/2 пфеннига 1825 года T (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 - 3,8 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Александр Леопольд II
- Номинал 1 1/2 пфеннига
- Год 1825
- Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
- Монетный двор Лемго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 1/2 пфеннига 1825 года со знаком T. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 72214 проданному на аукционе Stack's Bowers за 80 USD. Торги состоялись 18 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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