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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

1 1/2 пфеннига 1825 года T (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)

Аверс монеты - 1 1/2 пфеннига 1825 года T - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II Реверс монеты - 1 1/2 пфеннига 1825 года T - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 - 3,8 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Александр Леопольд II
  • Номинал 1 1/2 пфеннига
  • Год 1825
  • Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
  • Монетный двор Лемго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 1/2 пфеннига 1825 года со знаком T. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 72214 проданному на аукционе Stack's Bowers за 80 USD. Торги состоялись 18 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Липпе 1 1/2 пфеннига 1825 T на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 10, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 10 октября 2024
Сохранность XF
Цена
Липпе 1 1/2 пфеннига 1825 T на аукционе Stack's - May 18, 2023
Липпе 1 1/2 пфеннига 1825 T на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Липпе 1 1/2 пфеннига 1825 T на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Липпе 1 1/2 пфеннига 1825 T на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Липпе 1 1/2 пфеннига 1825 T на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Липпе 1 1/2 пфеннига 1825 T на аукционе WAG - January 4, 2015
Продавец WAG
Дата 4 января 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Липпе 1 1/2 пфеннига 1825 T на аукционе Westfälische - February 14, 2012
Продавец Westfälische
Дата 14 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Липпе 1 1/2 пфеннига 1825 T на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Липпе 1 1/2 пфеннига 1825 T на аукционе Höhn - March 12, 2011
Продавец Höhn
Дата 12 марта 2011
Сохранность AU
Цена

Где продать?

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