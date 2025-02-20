Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
1 1/2 пфеннига 1824 года T (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 - 3,8 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Александр Леопольд II
- Номинал 1 1/2 пфеннига
- Год 1824
- Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
- Монетный двор Лемго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 1/2 пфеннига 1824 года со знаком T. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 1382 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 80 EUR. Торги состоялись 15 мая 2024.
Сохранность
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- Münz Zentrum Rheinland (1)
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