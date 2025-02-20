flag
Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

1 1/2 пфеннига 1824 года T (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)

Аверс монеты - 1 1/2 пфеннига 1824 года T - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II Реверс монеты - 1 1/2 пфеннига 1824 года T - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 - 3,8 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Александр Леопольд II
  • Номинал 1 1/2 пфеннига
  • Год 1824
  • Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
  • Монетный двор Лемго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 1/2 пфеннига 1824 года со знаком T. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 1382 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 80 EUR. Торги состоялись 15 мая 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Липпе 1 1/2 пфеннига 1824 T на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 1/2 пфеннига 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 489
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Липпе Каталог монет Пауля Александра Леопольда II Монеты Липпе 1824 года Все липпе монеты липпе медные монеты липпе монеты номиналом 1 1/2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Аукцион 20 февр. 2025
Top lot
Top lot
Studio Numismatico Raffaele Negrini
Аукцион 23 февр. 2025
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 23 мар. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть