Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
1 1/2 пфеннига 1823 года T (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 - 3,8 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Александр Леопольд II
- Номинал 1 1/2 пфеннига
- Год 1823
- Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
- Монетный двор Лемго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 1/2 пфеннига 1823 года со знаком T. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 180 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.
Сохранность
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