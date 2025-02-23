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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

1 1/2 пфеннига 1823 года T (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)

Аверс монеты - 1 1/2 пфеннига 1823 года T - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II Реверс монеты - 1 1/2 пфеннига 1823 года T - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 - 3,8 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Александр Леопольд II
  • Номинал 1 1/2 пфеннига
  • Год 1823
  • Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
  • Монетный двор Лемго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 1/2 пфеннига 1823 года со знаком T. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 180 EUR. Торги состоялись 13 ноября 2022.

Сохранность
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Липпе 1 1/2 пфеннига 1823 T на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Липпе 1 1/2 пфеннига 1823 T на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Липпе 1 1/2 пфеннига 1823 T на аукционе Künker - June 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Липпе 1 1/2 пфеннига 1823 T на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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