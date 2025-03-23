Липпе Период: 1802-1866 1802-1866
1 1/2 пфеннига 1821 года T (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 - 3,8 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Липпе
- Период Пауль Александр Леопольд II
- Номинал 1 1/2 пфеннига
- Год 1821
- Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
- Монетный двор Лемго
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 1/2 пфеннига 1821 года со знаком T. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 1969 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Teutoburger (1)
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