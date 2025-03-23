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Липпе Период: 1802-1866 1802-1866

1 1/2 пфеннига 1821 года T (Липпе, Пауль Александр Леопольд II)

Аверс монеты - 1 1/2 пфеннига 1821 года T - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II Реверс монеты - 1 1/2 пфеннига 1821 года T - цена монеты - Липпе, Пауль Александр Леопольд II

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 - 3,8 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Липпе
  • Период Пауль Александр Леопольд II
  • Номинал 1 1/2 пфеннига
  • Год 1821
  • Правитель Пауль Александр Леопольд II (Князь Липпе)
  • Монетный двор Лемго
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость липпе монеты 1 1/2 пфеннига 1821 года со знаком T. Это медная монета периода Пауля Александра Леопольда II. Рекорд цены принадлежит лоту 1969 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2017.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Липпе 1 1/2 пфеннига 1821 T на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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