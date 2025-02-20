Лейнинген Период: 1804-1805 1804-1805
6 крейцеров 1805 года L (Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,305)
- Вес 2,16 - 2,49 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Лейнинген
- Период Карл Фридрих Вильгельм
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1805
- Правитель Карл Фридрих Вильгельм (Князь Лейнингенский)
- Монетный двор Зальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость лейнингенской монеты 6 крейцеров 1805 года со знаком L. Это серебряная монета периода Карла Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 33138 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность SP63 PCGS
Цена
13200 $
Цена в валюте аукциона 13200 USD
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
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