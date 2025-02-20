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Лейнинген Период: 1804-1805 1804-1805

6 крейцеров 1805 года L (Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1805 года L - цена серебряной монеты - Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 6 крейцеров 1805 года L - цена серебряной монеты - Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,305)
  • Вес 2,16 - 2,49 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Лейнинген
  • Период Карл Фридрих Вильгельм
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1805
  • Правитель Карл Фридрих Вильгельм (Князь Лейнингенский)
  • Монетный двор Зальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость лейнингенской монеты 6 крейцеров 1805 года со знаком L. Это серебряная монета периода Карла Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 33138 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Лейнинген 6 крейцеров 1805 L на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность SP63 PCGS
Цена
13200 $
Цена в валюте аукциона 13200 USD
Лейнинген 6 крейцеров 1805 L на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
197 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Лейнинген 6 крейцеров 1805 L на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Лейнинген 6 крейцеров 1805 L на аукционе Stephen Album - May 15, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Лейнинген 6 крейцеров 1805 L на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Лейнинген 6 крейцеров 1805 L на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Лейнинген 6 крейцеров 1805 L на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Лейнинген 6 крейцеров 1805 L на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Лейнинген 6 крейцеров 1805 L на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Лейнинген 6 крейцеров 1805 L на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Лейнинген 6 крейцеров 1805 L на аукционе HIRSCH - February 11, 2012
Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Лейнинген 6 крейцеров 1805 L на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Лейнинген 6 крейцеров 1805 L на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Лейнинген 6 крейцеров 1805 L на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность XF
Цена
Лейнинген 6 крейцеров 1805 L на аукционе Künker - September 25, 2006
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2006
Сохранность UNC
Цена
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Лейнинген 6 крейцеров 1805 L на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2006
Сохранность VF
Цена
Лейнинген 6 крейцеров 1805 L на аукционе Künker - September 27, 2005
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
******
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Лейнинген 6 крейцеров 1805 L на аукционе Künker - March 13, 2002
Продавец Künker
Дата 13 марта 2002
Сохранность VF
Цена
******
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Лейнинген 6 крейцеров 1805 L на аукционе Künker - March 15, 2001
Продавец Künker
Дата 15 марта 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

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