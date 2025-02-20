Лейнинген Период: 1804-1805 1804-1805
6 крейцеров 1804 года L (Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,305)
- Вес 2,16 - 2,49 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Лейнинген
- Период Карл Фридрих Вильгельм
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1804
- Правитель Карл Фридрих Вильгельм (Князь Лейнингенский)
- Монетный двор Зальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость лейнингенской монеты 6 крейцеров 1804 года со знаком L. Это серебряная монета периода Карла Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 905 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 250 EUR. Торги состоялись 19 июля 2021.
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