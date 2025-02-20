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Лейнинген Период: 1804-1805 1804-1805

6 крейцеров 1804 года L (Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1804 года L - цена серебряной монеты - Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 6 крейцеров 1804 года L - цена серебряной монеты - Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,305)
  • Вес 2,16 - 2,49 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Лейнинген
  • Период Карл Фридрих Вильгельм
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1804
  • Правитель Карл Фридрих Вильгельм (Князь Лейнингенский)
  • Монетный двор Зальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость лейнингенской монеты 6 крейцеров 1804 года со знаком L. Это серебряная монета периода Карла Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 905 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 250 EUR. Торги состоялись 19 июля 2021.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Лейнинген 6 крейцеров 1804 L на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Лейнинген 6 крейцеров 1804 L на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность XF
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Лейнинген 6 крейцеров 1804 L на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Лейнинген 6 крейцеров 1804 L на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Лейнинген 6 крейцеров 1804 L на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Лейнинген 6 крейцеров 1804 L на аукционе HIRSCH - September 27, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Лейнинген 6 крейцеров 1804 L на аукционе HIRSCH - February 15, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Лейнинген 6 крейцеров 1804 L на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Лейнинген 6 крейцеров 1804 L на аукционе HIRSCH - May 4, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Лейнинген 6 крейцеров 1804 L на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Лейнинген 6 крейцеров 1804 L на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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