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Лейнинген Период: 1804-1805 1804-1805

3 крейцера 1805 года L. .COBURG. (Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм)

Разновидность: .COBURG.

Аверс монеты - 3 крейцера 1805 года L .COBURG. - цена серебряной монеты - Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 3 крейцера 1805 года L .COBURG. - цена серебряной монеты - Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,243)
  • Вес 1,11 - 1,27 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Лейнинген
  • Период Карл Фридрих Вильгельм
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1805
  • Правитель Карл Фридрих Вильгельм (Князь Лейнингенский)
  • Монетный двор Зальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость лейнингенской монеты 3 крейцера 1805 года со знаком L. .COBURG.. Это серебряная монета периода Карла Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 991 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 750 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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