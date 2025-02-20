Лейнинген Период: 1804-1805 1804-1805
3 крейцера 1805 года L. .COBURG. (Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм)
Разновидность: .COBURG.
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,243)
- Вес 1,11 - 1,27 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Лейнинген
- Период Карл Фридрих Вильгельм
- Номинал 3 крейцера
- Год 1805
- Правитель Карл Фридрих Вильгельм (Князь Лейнингенский)
- Монетный двор Зальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость лейнингенской монеты 3 крейцера 1805 года со знаком L. .COBURG.. Это серебряная монета периода Карла Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 991 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 750 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
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