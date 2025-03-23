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Лейнинген Период: 1804-1805 1804-1805

3 крейцера 1805 года L (Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1805 года L - цена серебряной монеты - Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 3 крейцера 1805 года L - цена серебряной монеты - Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,243)
  • Вес 1,11 - 1,27 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Лейнинген
  • Период Карл Фридрих Вильгельм
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1805
  • Правитель Карл Фридрих Вильгельм (Князь Лейнингенский)
  • Монетный двор Зальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость лейнингенской монеты 3 крейцера 1805 года со знаком L. Это серебряная монета периода Карла Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 989 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 315 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
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Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
339 $
Цена в валюте аукциона 315 EUR
Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе Schulman - October 29, 2021
Продавец Schulman
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2006
Сохранность VF
Цена
******
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Лейнинген 3 крейцера 1805 L на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2006
Сохранность VF
Цена

Где продать?

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