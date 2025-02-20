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Лейнинген Период: 1804-1805 1804-1805

3 крейцера 1804 года L (Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 3 крейцера 1804 года L - цена серебряной монеты - Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 3 крейцера 1804 года L - цена серебряной монеты - Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,243)
  • Вес 1,11 - 1,27 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Лейнинген
  • Период Карл Фридрих Вильгельм
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1804
  • Правитель Карл Фридрих Вильгельм (Князь Лейнингенский)
  • Монетный двор Зальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость лейнингенской монеты 3 крейцера 1804 года со знаком L. Это серебряная монета периода Карла Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 906 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 19 июля 2021.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Kricheldorf (1)
  • Künker (1)
  • WAG (3)
Лейнинген 3 крейцера 1804 L на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность AU
Цена
330 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Лейнинген 3 крейцера 1804 L на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Лейнинген 3 крейцера 1804 L на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Лейнинген 3 крейцера 1804 L на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Лейнинген 3 крейцера 1804 L на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Лейнинген 3 крейцера 1804 L на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Лейнинген 3 крейцера 1804 L на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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