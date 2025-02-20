Лейнинген Период: 1804-1805 1804-1805
2 пфеннига 1805 года L (Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,052)
- Вес 0,32 гр
- Чистого серебра (0,0005 oz) 0,0166 гр
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Лейнинген
- Период Карл Фридрих Вильгельм
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1805
- Правитель Карл Фридрих Вильгельм (Князь Лейнингенский)
- Монетный двор Зальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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