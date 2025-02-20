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Лейнинген Период: 1804-1805 1804-1805

2 пфеннига 1805 года L (Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,052)
  • Вес 0,32 гр
  • Чистого серебра (0,0005 oz) 0,0166 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Лейнинген
  • Период Карл Фридрих Вильгельм
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1805
  • Правитель Карл Фридрих Вильгельм (Князь Лейнингенский)
  • Монетный двор Зальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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