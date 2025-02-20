Лейнинген Период: 1804-1805 1804-1805
1 пфенниг 1805 года (Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,052)
- Вес 0,23 гр
- Чистого серебра (0,0004 oz) 0,012 гр
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Лейнинген
- Период Карл Фридрих Вильгельм
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1805
- Правитель Карл Фридрих Вильгельм (Князь Лейнингенский)
- Монетный двор Зальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость лейнингенской монеты 1 пфенниг 1805 года. Это серебряная монета периода Карла Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1390 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 340 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.
Сохранность
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