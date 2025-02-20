flag
Лейнинген Период: 1804-1805 1804-1805

1 пфенниг 1805 года (Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1805 года - цена серебряной монеты - Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм Реверс монеты - 1 пфенниг 1805 года - цена серебряной монеты - Лейнинген, Карл Фридрих Вильгельм

Фотография: Münzenhandlung Manfred Olding

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,052)
  • Вес 0,23 гр
  • Чистого серебра (0,0004 oz) 0,012 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Лейнинген
  • Период Карл Фридрих Вильгельм
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1805
  • Правитель Карл Фридрих Вильгельм (Князь Лейнингенский)
  • Монетный двор Зальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость лейнингенской монеты 1 пфенниг 1805 года. Это серебряная монета периода Карла Фридриха Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1390 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 340 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
Лейнинген 1 пфенниг 1805 на аукционе Busso Peus - April 27, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
Лейнинген 1 пфенниг 1805 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Лейнинген 1 пфенниг 1805 на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2006
Сохранность XF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 489
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Лейнингена Каталог монет Карла Фридриха Вильгельма Монеты Лейнингена 1805 года Все лейнингенские монеты лейнингенские серебряные монеты лейнингенские монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Аукцион 20 февр. 2025
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 20 февр. 2025
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 23 мар. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть