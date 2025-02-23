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Лауэнбург Период: 1830-1830 1830-1830

Монеты Лауэнбурга 1830 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2/3 талера 1830 F.F.
Средняя цена 420 $
Продажи
1 108
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