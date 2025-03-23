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Изенбург Период: 1811-1811 1811-1811

Серебряные монеты Талер Карла Фридриха Людвига Морица - Изенбург

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Талер 1811

Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи
1811 100 1 87
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