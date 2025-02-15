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Изенбург Период: 1811-1811 1811-1811

Серебряные монеты 12 крейцеров Карла Фридриха Людвига Морица - Изенбург

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12 крейцеров 1811

Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи
1811 500 0 48
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