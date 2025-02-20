Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
6 крейцеров 1844 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 140,450
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1844
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Висбаден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 6 крейцеров 1844 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 2806 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 125 EUR. Торги состоялись 11 марта 2020.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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