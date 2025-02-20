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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

6 крейцеров 1844 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1844 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 6 крейцеров 1844 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 140,450

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1844
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Висбаден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 6 крейцеров 1844 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 2806 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 125 EUR. Торги состоялись 11 марта 2020.

Сохранность
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  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • NOA (1)
  • Russiancoin (1)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1844 на аукционе NOA - October 28, 2024
Продавец NOA
Дата 28 октября 2024
Сохранность AU
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1844 на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1844 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 13, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1844 на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1844 на аукционе Russiancoin - February 16, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1844 на аукционе Heritage - September 13, 2009
Гогенцоллерн-Зигмаринген 6 крейцеров 1844 на аукционе Heritage - September 13, 2009
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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