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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

3 крейцера 1845 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 3 крейцера 1845 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 3 крейцера 1845 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Auktionen Meister & Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 126,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1845
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Висбаден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 3 крейцера 1845 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 1029 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 220 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1845 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
298 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1845 на аукционе Meister & Sonntag - November 18, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 18 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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