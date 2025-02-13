Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
3 крейцера 1845 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Auktionen Meister & Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,299 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 126,000
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 3 крейцера
- Год 1845
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Висбаден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 3 крейцера 1845 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 1029 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 220 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.
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Где продать?
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