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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

3 крейцера 1844 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 3 крейцера 1844 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 3 крейцера 1844 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 169,600

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1844
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Висбаден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 3 крейцера 1844 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 3610 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 110 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.

Сохранность
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1844 на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1844 на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1844 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1844 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 3 крейцера 1844 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR

Где продать?

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