Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
2 талера 1844 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 3,300
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 2 талера
- Год 1844
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 2 талера 1844 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 4151 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец MDC Monaco
Дата 24 октября 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
5929 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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