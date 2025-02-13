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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

2 талера 1844 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 2 талера 1844 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 2 талера 1844 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 3,300

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 2 талера
  • Год 1844
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 2 талера 1844 года. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 4151 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1844 на аукционе MDC Monaco - October 24, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 24 октября 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
5929 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1844 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
678 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1844 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1844 на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1844 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1844 на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1844 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1844 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1844 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1844 на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1844 на аукционе Künker - June 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1844 на аукционе Numismatica Genevensis - November 15, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1844 на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1844 на аукционе Stephen Album - August 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1844 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1844 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1844 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1844 на аукционе Sedwick - November 19, 2020
Продавец Sedwick
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1844 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1844 на аукционе Künker - October 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 талера 1844 на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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