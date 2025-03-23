Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
2 гульдена 1848 года D (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 6,905
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл
- Номинал 2 гульдена
- Год 1848
- Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 2 гульдена 1848 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 31258 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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