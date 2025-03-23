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Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

2 гульдена 1848 года D (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл)

Аверс монеты - 2 гульдена 1848 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Реверс монеты - 2 гульдена 1848 года D - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 6,905

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1848
  • Правитель Карл (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 2 гульдена 1848 года со знаком D. Это серебряная монета периода Карла. Рекорд цены принадлежит лоту 31258 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе WCN - October 31, 2024
Продавец WCN
Дата 31 октября 2024
Сохранность AU
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе Auctiones - September 15, 2024
Продавец Auctiones
Дата 15 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
353 $
Цена в валюте аукциона 300 CHF
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
913 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе SINCONA - May 17, 2017
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе Künker - June 22, 2016
Продавец Künker
Дата 22 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе SINCONA - May 20, 2016
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1848 D на аукционе WCN - February 13, 2025
Продавец WCN
Дата 13 февраля 2025
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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