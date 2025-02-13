Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852
2 гульдена 1850 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Антон)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр 37 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 17
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
- Период Карл Антон
- Номинал 2 гульдена
- Год 1850
- Правитель Карл Антон (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 2 гульдена 1850 года. Это серебряная монета периода Карла Антона. Рекорд цены принадлежит лоту 6328 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 4600 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.
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