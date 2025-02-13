flag
Гогенцоллерн-Зигмаринген Период: 1838-1852 1838-1852

2 гульдена 1850 года (Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Антон)

Аверс монеты - 2 гульдена 1850 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Антон Реверс монеты - 2 гульдена 1850 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Зигмаринген, Карл Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 17

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Зигмаринген
  • Период Карл Антон
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1850
  • Правитель Карл Антон (Князь Гогенцоллерн-Зигмарингена)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-зигмарингенской монеты 2 гульдена 1850 года. Это серебряная монета периода Карла Антона. Рекорд цены принадлежит лоту 6328 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 4600 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (1)
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1850 на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
4105 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1850 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Гогенцоллерн-Зигмаринген 2 гульдена 1850 на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
5897 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 479
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гогенцоллерн-Зигмарингена Каталог монет Карла Антона Монеты Гогенцоллерн-Зигмарингена 1850 года Все гогенцоллерн-зигмарингенские монеты гогенцоллерн-зигмарингенские серебряные монеты гогенцоллерн-зигмарингенские монеты номиналом 2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 23 мар. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть