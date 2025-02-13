flag
Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

Монеты Гогенцоллерн-Гехингена 1840 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1840
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 20 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть