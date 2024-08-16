Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
1 шиллинг 1840 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,083 гр
- Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 143,869
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1840
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1840 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28205 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 20 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 марта 2010
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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