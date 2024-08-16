1 шиллинг 1840 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1840 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28205 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

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