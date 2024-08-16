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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

1 шиллинг 1840 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1840 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - 1 шиллинг 1840 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,083 гр
  • Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 143,869

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1840
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1840 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28205 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Stephen Album - March 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Heritage - January 21, 2014
Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Heritage - October 1, 2013
Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Heritage - October 1, 2013
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Künker - September 28, 2010
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Heritage - March 14, 2010
Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Heritage - March 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2010
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Heritage - January 8, 2007
Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1840 H.S.K. на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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