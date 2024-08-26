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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

1 шиллинг 1828 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1828 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - 1 шиллинг 1828 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,083 гр
  • Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 141,600

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1828
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1828 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27119 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1725 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
793 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
546 $
Цена в валюте аукциона 526 EUR
Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Heritage - January 21, 2020
Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS64 NGC
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Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Heritage - September 9, 2019
Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность XF
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1828 H.S.K. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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