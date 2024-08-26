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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

1 шиллинг 1823 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1823 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - 1 шиллинг 1823 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,083 гр
  • Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 138,384

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1823
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1823 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5350 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2016.

Сохранность
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  • Russiancoin (7)
  • WAG (1)
Гамбург 1 шиллинг 1823 H.S.K. на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1823 H.S.K. на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 51 EUR
Гамбург 1 шиллинг 1823 H.S.K. на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1823 H.S.K. на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1823 H.S.K. на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1823 H.S.K. на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1823 H.S.K. на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Гамбург 1 шиллинг 1823 H.S.K. на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1823 H.S.K. на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гамбург 1 шиллинг 1823 H.S.K. на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1823 H.S.K. на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1823 H.S.K. на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность AU
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1823 H.S.K. на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1823 H.S.K. на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1823 H.S.K. на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1823 H.S.K. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гамбург 1 шиллинг 1823 H.S.K. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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