Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
1 шиллинг 1823 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,083 гр
- Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 138,384
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1823
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1823 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5350 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2016.
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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