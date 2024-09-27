1 шиллинг 1817 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1817 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1002 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 58 EUR. Торги состоялись 28 августа 2016.

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