5 марок 1985 года A "Фрауэнкирхе". Двойная надпись на гурте (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1985 года "Фрауэнкирхе" со знаком A. Двойная надпись на гурте. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3298 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 550 EUR. Торги состоялись 25 мая 2020.

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