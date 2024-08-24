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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1985 года A "Фрауэнкирхе". Двойная надпись на гурте (Германия, ГДР)

Разновидность: Двойная надпись на гурте

Аверс монеты - 5 марок 1985 года A "Фрауэнкирхе" Двойная надпись на гурте - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1985 года A "Фрауэнкирхе" Двойная надпись на гурте - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,60 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1985
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1985 года "Фрауэнкирхе" со знаком A. Двойная надпись на гурте. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3298 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 550 EUR. Торги состоялись 25 мая 2020.

Сохранность
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  • Teutoburger (2)
Германия 5 марок 1985 A "Фрауэнкирхе" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
607 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 5 марок 1985 A "Фрауэнкирхе" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1985 "Фрауэнкирхе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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