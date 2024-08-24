Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1985 года A "Фрауэнкирхе". Двойная надпись на гурте (Германия, ГДР)
Разновидность: Двойная надпись на гурте
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1985 года "Фрауэнкирхе" со знаком A. Двойная надпись на гурте. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3298 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 550 EUR. Торги состоялись 25 мая 2020.
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