Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 5 марок 1990 года A "500 лет почте". Почтовый рожок (Германия, ГДР)
Разновидность: Почтовый рожок
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 5 марок 1990 года "500 лет почте" со знаком A. Почтовый рожок. Это undefined монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3215 проданному на аукционе Stack's Bowers за 460000 USD. Торги состоялись 19 марта 2020.
Сохранность
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- Reinhard Fischer (2)
- Teutoburger (2)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
3842 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
3419 $
Цена в валюте аукциона 2900 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 6 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 27 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 февраля 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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