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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 5 марок 1990 года A "500 лет почте". Почтовый рожок (Германия, ГДР)

Разновидность: Почтовый рожок

Аверс монеты - Пробные 5 марок 1990 года A "500 лет почте" Почтовый рожок - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - Пробные 5 марок 1990 года A "500 лет почте" Почтовый рожок - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Тираж UNC 110

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1990
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 5 марок 1990 года "500 лет почте" со знаком A. Почтовый рожок. Это undefined монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3215 проданному на аукционе Stack's Bowers за 460000 USD. Торги состоялись 19 марта 2020.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (7)
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  • Möller (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Teutoburger (2)
Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
3842 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
3419 $
Цена в валюте аукциона 2900 EUR
Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" (Пробные) на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" (Пробные) на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" (Пробные) на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" (Пробные) на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" (Пробные) на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" (Пробные) на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" (Пробные) на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" (Пробные) на аукционе Frühwald - December 6, 2013
Продавец Frühwald
Дата 6 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" (Пробные) на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" (Пробные) на аукционе Frühwald - October 27, 2012
Продавец Frühwald
Дата 27 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" (Пробные) на аукционе Künker - March 16, 2012
Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" (Пробные) на аукционе Reinhard Fischer - February 27, 2009
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 февраля 2009
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" (Пробные) на аукционе Reinhard Fischer - November 21, 2008
Продавец Reinhard Fischer
Дата 21 ноября 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1990 "500 лет почте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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