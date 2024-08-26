Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 5 марок 1986 года A "Башня Эйнштейна". Пробные (Германия, ГДР)
Разновидность: Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 5 марок 1986 года "Башня Эйнштейна" со знаком A. Пробные. Это undefined монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7951 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2014.
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