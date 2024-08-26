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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 5 марок 1986 года A "Башня Эйнштейна". Пробные (Германия, ГДР)

Разновидность: Пробные

Аверс монеты - Пробные 5 марок 1986 года A "Башня Эйнштейна" Пробные - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - Пробные 5 марок 1986 года A "Башня Эйнштейна" Пробные - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Тираж UNC 10

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1986
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 5 марок 1986 года "Башня Эйнштейна" со знаком A. Пробные. Это undefined монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7951 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 28000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2014.

Сохранность
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Германия 5 марок 1986 A "Башня Эйнштейна" (Пробные) на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
33647 $
Цена в валюте аукциона 32000 EUR
Германия 5 марок 1986 A "Башня Эйнштейна" (Пробные) на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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