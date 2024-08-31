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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 5 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - Пробные 5 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - Пробные 5 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Тираж UNC 300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1985
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 5 марок 1985 года "Освобождение от фашизма" со знаком A. Это undefined монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 759 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 4100 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

Сохранность
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  • Reinhard Fischer (2)
  • Rhenumis (3)
  • Teutoburger (5)
  • WAG (2)
Германия 5 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" (Пробные) на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
1835 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Германия 5 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" (Пробные) на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
3841 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Германия 5 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" (Пробные) на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" (Пробные) на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" (Пробные) на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" (Пробные) на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" (Пробные) на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" (Пробные) на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" (Пробные) на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" (Пробные) на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" (Пробные) на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" (Пробные) на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" (Пробные) на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" (Пробные) на аукционе Gärtner - October 10, 2018
Продавец Gärtner
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" (Пробные) на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" (Пробные) на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" (Пробные) на аукционе Teutoburger - December 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" (Пробные) на аукционе Reinhard Fischer - February 27, 2009
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 февраля 2009
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" (Пробные) на аукционе Reinhard Fischer - November 21, 2008
Продавец Reinhard Fischer
Дата 21 ноября 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1985 "Освобождение от фашизма" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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