Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 5 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма" (Германия, ГДР)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Тираж UNC 300
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1985
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 5 марок 1985 года "Освобождение от фашизма" со знаком A. Это undefined монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 759 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 4100 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.
Сохранность
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- Reinhard Fischer (2)
- Rhenumis (3)
- Teutoburger (5)
- WAG (2)
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 февраля 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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