5 марок 1973 года A "Лилиенталь". Алюминий. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1973 года "Лилиенталь" со знаком A. Алюминий. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2695 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 220 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.

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