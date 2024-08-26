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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1973 года A "Лилиенталь". Алюминий. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)

Разновидность: Алюминий. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 5 марок 1973 года A "Лилиенталь" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1973 года A "Лилиенталь" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Rhenumis

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 12,2 гр
  • Диаметр 3,43 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1973
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1973 года "Лилиенталь" со знаком A. Алюминий. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2695 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 220 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gärtner (2)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rhenumis (1)
  • WAG (2)
Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Gärtner - November 21, 2014
Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1973 A "Лилиенталь" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1973 "Лилиенталь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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