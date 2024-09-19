5 марок 1971 года A "Бранденбургские Ворота". Гурт гладкий (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1971 года "Бранденбургские Ворота" со знаком A. Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2468 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 700 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.

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