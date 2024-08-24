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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1970 года "Рентген". Алюминий. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)

Разновидность: Алюминий. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 5 марок 1970 года "Рентген" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1970 года "Рентген" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 350

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1970
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1970 года "Рентген". Алюминий. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1825 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
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  • Rhenumis (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (3)
Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1970 "Рентген" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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