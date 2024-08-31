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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1970 года "Рентген". Гурт гладкий (Германия, ГДР)

Разновидность: Гурт гладкий

Аверс монеты - 5 марок 1970 года "Рентген" Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1970 года "Рентген" Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,2 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1970
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1970 года "Рентген". Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 742 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1550 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.

Сохранность
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Германия 5 марок 1970 "Рентген" на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1970 "Рентген" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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