Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1970 года "Рентген". Гурт гладкий (Германия, ГДР)
Разновидность: Гурт гладкий
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,2 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1970
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1970 года "Рентген". Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 742 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1550 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.
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