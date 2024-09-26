5 марок 1969 года "Генрих Рудольф Герц". Двойная надпись на гурте (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "Генрих Рудольф Герц". Двойная надпись на гурте. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 752 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 960 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.

Сохранность AU (1)