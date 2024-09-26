Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1969 года "Генрих Рудольф Герц". Двойная надпись на гурте (Германия, ГДР)
Разновидность: Двойная надпись на гурте
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,2 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1969
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "Генрих Рудольф Герц". Двойная надпись на гурте. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 752 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 960 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.
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