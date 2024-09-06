Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1969 года "Генрих Рудольф Герц". Гурт гладкий (Германия, ГДР)
Разновидность: Гурт гладкий
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,2 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1969
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "Генрих Рудольф Герц". Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3341 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2600 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.
Сохранность
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