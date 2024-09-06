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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1969 года "Генрих Рудольф Герц". Гурт гладкий (Германия, ГДР)

Разновидность: Гурт гладкий

Аверс монеты - 5 марок 1969 года "Генрих Рудольф Герц" Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1969 года "Генрих Рудольф Герц" Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,2 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1969
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1969 года "Генрих Рудольф Герц". Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3341 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2600 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
3159 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность AU
Цена
1909 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Германия 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" на аукционе Frühwald - July 2, 2011
Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1969 "Генрих Рудольф Герц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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