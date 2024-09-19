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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1990 года A "Арсенал" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1990 года A "Арсенал" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1990 года A "Арсенал" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 372,920
  • Тираж BU 130,500
  • Тираж PROOF 4,200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1990
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1990 года "Арсенал" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4548 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 250 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2024.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Германия 5 марок 1990 A "Арсенал" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 5 марок 1990 A "Арсенал" на аукционе Katz - March 31, 2024
Германия 5 марок 1990 A "Арсенал" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Германия 5 марок 1990 A "Арсенал" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1990 A "Арсенал" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1990 A "Арсенал" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1990 A "Арсенал" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Германия 5 марок 1990 A "Арсенал" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1990 A "Арсенал" на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Германия 5 марок 1990 A "Арсенал" на аукционе RedSquare - August 13, 2022
Продавец RedSquare
Дата 13 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1990 A "Арсенал" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1990 A "Арсенал" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1990 A "Арсенал" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1990 A "Арсенал" на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1990 A "Арсенал" на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1990 A "Арсенал" на аукционе Katz - March 12, 2017
Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1990 A "Арсенал" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1990 A "Арсенал" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1990 A "Арсенал" на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1990 A "Арсенал" на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1990 "Арсенал" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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