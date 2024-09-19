Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1990 года A "Арсенал" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 9,6 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 372,920
- Тираж BU 130,500
- Тираж PROOF 4,200
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1990
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1990 года "Арсенал" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4548 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 250 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2024.
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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