5 марок 1990 года A "Арсенал" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1990 года "Арсенал" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4548 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 250 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2024.

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