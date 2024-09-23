Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1990 года A "500 лет почте" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 9,6 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 366,320
- Тираж BU 130,500
- Тираж PROOF 4,200
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1990
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1990 года "500 лет почте" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4546 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 250 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2024.
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2015
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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