Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1990 года A "500 лет почте" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1990 года A "500 лет почте" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1990 года A "500 лет почте" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 366,320
  • Тираж BU 130,500
  • Тираж PROOF 4,200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1990
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1990 года "500 лет почте" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4546 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 250 EUR. Торги состоялись 8 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Heritage (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (2)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Russiancoin (1)
Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" на аукционе Katz - April 14, 2024
Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" на аукционе Katz - March 31, 2024
Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" на аукционе Heritage - December 10, 2015
Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" на аукционе Heritage - December 10, 2015
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2015
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 марок 1990 A "500 лет почте" на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 марок 1990 "500 лет почте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской Демократической Республики Монеты Германии 1990 года Все немецкие монеты немецкие нейзильберовые монеты немецкие монеты номиналом 5 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск