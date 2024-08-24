5 марок 1990 года A "Тухольский" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1990 года "Тухольский" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62166 проданному на аукционе Heritage Auctions за 212 USD. Торги состоялись 10 декабря 2015.

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