Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1990 года A "Тухольский" (Германия, ГДР)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 9,70 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,171
- Тираж PROOF 4,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1990
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1990 года "Тухольский" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62166 проданному на аукционе Heritage Auctions за 212 USD. Торги состоялись 10 декабря 2015.
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Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
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Дата 14 апреля 2024
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 19 ноября 2023
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Дата 15 сентября 2022
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Дата 6 августа 2020
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Дата 19 июня 2020
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