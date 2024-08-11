Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1989 года A "Карл фон Осецкий" (Германия, ГДР)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 9,70 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50,400
- Тираж PROOF 3,066
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1989
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1989 года "Карл фон Осецкий" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2407 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 170 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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