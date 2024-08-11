5 марок 1989 года A "Карл фон Осецкий" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1989 года "Карл фон Осецкий" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2407 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 170 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

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