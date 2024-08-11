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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1989 года A "Карл фон Осецкий" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1989 года A "Карл фон Осецкий" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1989 года A "Карл фон Осецкий" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 9,70 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50,400
  • Тираж PROOF 3,066

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1989
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1989 года "Карл фон Осецкий" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2407 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 170 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1989 A "Карл фон Осецкий" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1989 "Карл фон Осецкий" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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