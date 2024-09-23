Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1989 года A "Церковь Св. Марии в Мюльхаузен" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 9,70 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 362,400
- Тираж BU 134,500
- Тираж PROOF 3,200
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1989
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1989 года "Церковь Св. Марии в Мюльхаузен" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62160 проданному на аукционе Heritage Auctions за 200 USD. Торги состоялись 10 декабря 2015.
Сохранность
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- Russiancoin (2)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2015
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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