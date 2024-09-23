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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1989 года A "Церковь Св. Марии в Мюльхаузен" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1989 года A "Церковь Св. Марии в Мюльхаузен" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1989 года A "Церковь Св. Марии в Мюльхаузен" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 9,70 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 362,400
  • Тираж BU 134,500
  • Тираж PROOF 3,200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1989
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1989 года "Церковь Св. Марии в Мюльхаузен" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62160 проданному на аукционе Heritage Auctions за 200 USD. Торги состоялись 10 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Reinhard Fischer (2)
  • Russiancoin (2)
Германия 5 марок 1989 A "Церковь Св. Марии в Мюльхаузен" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 5 марок 1989 A "Церковь Св. Марии в Мюльхаузен" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Германия 5 марок 1989 A "Церковь Св. Марии в Мюльхаузен" на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 5 марок 1989 A "Церковь Св. Марии в Мюльхаузен" на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 марок 1989 A "Церковь Св. Марии в Мюльхаузен" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1989 A "Церковь Св. Марии в Мюльхаузен" на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1989 A "Церковь Св. Марии в Мюльхаузен" на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 5 марок 1989 A "Церковь Св. Марии в Мюльхаузен" на аукционе Heritage - December 10, 2015
Германия 5 марок 1989 A "Церковь Св. Марии в Мюльхаузен" на аукционе Heritage - December 10, 2015
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2015
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Германия 5 марок 1989 A "Церковь Св. Марии в Мюльхаузен" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 5 марок 1989 A "Церковь Св. Марии в Мюльхаузен" на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1989 A "Церковь Св. Марии в Мюльхаузен" на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1989 "Церковь Св. Марии в Мюльхаузен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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