5 марок 1989 года A "Церковь Св. Марии в Мюльхаузен" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1989 года "Церковь Св. Марии в Мюльхаузен" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62160 проданному на аукционе Heritage Auctions за 200 USD. Торги состоялись 10 декабря 2015.

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