5 марок 1989 года A "Церковь Св. Екатерины в Цвиккау" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1989 года "Церковь Св. Екатерины в Цвиккау" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62161 проданному на аукционе Heritage Auctions за 188 USD. Торги состоялись 10 декабря 2015.

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