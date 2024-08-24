Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1989 года A "Церковь Св. Екатерины в Цвиккау" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 9,70 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 362,440
- Тираж BU 134,700
- Тираж PROOF 3,200
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1989
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1989 года "Церковь Св. Екатерины в Цвиккау" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62161 проданному на аукционе Heritage Auctions за 188 USD. Торги состоялись 10 декабря 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 260 RUB
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2015
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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