Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1988 года A "Барлах" (Германия, ГДР)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,70 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 51,601
- Тираж PROOF 3,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1988
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1988 года "Барлах" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2196 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 315 EUR. Торги состоялись 16 марта 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 28 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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