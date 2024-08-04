5 марок 1988 года A "Барлах" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1988 года "Барлах" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2196 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 315 EUR. Торги состоялись 16 марта 2021.

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