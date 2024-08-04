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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1988 года A "Барлах" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1988 года A "Барлах" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1988 года A "Барлах" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,70 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 51,601
  • Тираж PROOF 3,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1988
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1988 года "Барлах" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2196 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 315 EUR. Торги состоялись 16 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Александр - July 10, 2024
Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS64
Цена
Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Александр - June 12, 2024
Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64
Цена
Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Rhenumis - March 21, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Niemczyk - June 28, 2022
Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Niemczyk - June 28, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 28 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Барлах" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1988 "Барлах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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