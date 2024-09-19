Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1988 года A "Порт Росток" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,70 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 366,800
- Тираж BU 130,001
- Тираж PROOF 3,200
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 5 марок
- Год 1988
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1988 года "Порт Росток" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62156 проданному на аукционе Heritage Auctions за 200 USD. Торги состоялись 10 декабря 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 360 RUB
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2015
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 марок 1988 "Порт Росток" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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