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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1988 года A "Порт Росток" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 5 марок 1988 года A "Порт Росток" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1988 года A "Порт Росток" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,70 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 366,800
  • Тираж BU 130,001
  • Тираж PROOF 3,200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1988
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1988 года "Порт Росток" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62156 проданному на аукционе Heritage Auctions за 200 USD. Торги состоялись 10 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (4)
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Heritage (1)
  • Höhn (3)
  • Katz (3)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Russiancoin (2)
  • Wójcicki (2)
Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 360 RUB
Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе Heritage - December 10, 2015
Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе Heritage - December 10, 2015
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2015
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1988 A "Порт Росток" на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1988 "Порт Росток" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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