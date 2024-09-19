5 марок 1988 года A "Порт Росток" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1988 года "Порт Росток" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62156 проданному на аукционе Heritage Auctions за 200 USD. Торги состоялись 10 декабря 2015.

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